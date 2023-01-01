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ResuVisor -
Ваш профессиональный
карьерный инструмент

Сервис ResuVisor включает многофункциональные инструменты по подготовке резюме и сопроводительных писем. Команда разработчиков и HR-специалистов сделали всё возможное, чтобы создать уникальный агрегатор услуг для соискателей.

Создать резюме онлайн
Шаблоны резюме
Большой каталог готовых образцов резюме и инструкций
Уникальные инструменты составления резюме
Доступные форматы бланков для любой профессии
100% шанс на трудоустройство
Благодаря профессиональным советам и инструментам
1000 довольных клиентов
4.9(1000+ отзывов)
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Создайте резюме самостоятельно

Составить резюме без помощи специалистов вовсе не так трудно, как это кажется на первый взгляд. Для этого понадобятся справочные материалы и бесплатный онлайн-конструктор. Воспользуйтесь сервисом от команды ResuVisor и создайте резюме профессионального уровня.

Пустые шаблоны
Подборка готовых пустых шаблонов резюме для заполнения
Примеры резюме
Примеры резюме по профессиям для ознакомления
Конструктор резюме
Конструктор поможет вам самостоятельно создать резюме
Заказать резюме
Составим резюме за вас и подберём подходящий дизайн
Скоро
Помощь по созданию резюме
Используйте пошаговую инструкцию по созданию резюме. В статье указаны все способы заполнения.
Каталог платных шаблонов
Используйте премиум шаблоны, чтобы сделать бланк резюме уникальным.
Скоро

При создании сервиса мы ориентировались на самые современные требования к резюме и сопроводительным письмам. Благодаря этому у нас получилось создать многофункциональный инструмент, повышающий шансы на трудоустройство, что подтверждается десятками положительных отзывов от уже состоявшихся клиентов.

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Подготовьте сопроводительное письмо

Повысить шансы на трудоустройство поможет сопроводительное письмо. Оно является обязательным на вакансиях с большим количеством соискателей и для кандидатов без опыта. Ознакомьтесь с готовыми примерами сопроводительных писем, чтобы понять, какую структуру имеет документ,

Посмотреть все примеры сопроводительных писем

Стремясь сделать сервис профессионального уровня, команда ResuVisor разработала конструктор сопроводительных писем, упрощающий составление данного документа. Так же, как и резюме, вы можете создать сопроводительное письмо с помощью онлайн-конструктора. Его особенности – работает в браузере, экономит время, самостоятельно создаёт структуру документа. Сделать письмо более привлекательным для работодателя помогут уникальные шаблоны оформления.

Создать письмо
Используйте конструктор сопроводительного письма, чтобы правильно создать сопровождение к своему резюме при отклике на вакансию
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Подготовьтесь к собеседованию

Подготовиться к собеседованию при преме на работу помогут опубликованные на сайте справочные материалы. Они расскажут, как вести себя на встрече с HR-специалистом, что нужно говорить, а что – нежелательно. Воспользуйтесь материалами от экспертов и получите заряд уверенности перед предстоящим собеседованием или интервью.

Материал от эксперта
Подготовка к собеседованию
Способы произвести хорошее впечатление на собеседовании
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Материал от эксперта
Подготовка к собеседованию
Что спросить на собеседовании у работодателя?
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Материал от эксперта
Подготовка к собеседованию
Как подготовиться к собеседованию при приеме на работу?
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Где искать вакансии и устроиться на работу?

Отыскать хорошие вакансии вовсе не так просто, как это кажется на первый взгляд. Если изучение специализированных сервисов не даёт каких-либо результатов, воспользуйтесь пошаговыми инструкциями от HR-специалистов. Они помогут в кратчайшие сроки найти подходящие вакансии и разместить резюме на профильных ресурсах.

Большая подборка обучающих поможет быстро отыскать рабочее место, полностью соответствующее ожиданиям и желаниям соискателя. Для этого нужно строго следовать пошаговым инструкциям и рекомендациям.

Материал от эксперта
Полезные материалы / Поиск работы / Советы и лайфхаки / Пошаговые инструкции / Личные качества
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Полезные материалы

Сделать резюме более сильным поможет база справочных материалов, составленных специалистами по трудоустройству. Они расскажут об особенностях подачи сведений о собственной кандидатуре, повышая шансы получить приглашение на собеседование в выбранную компанию.

Профессиональные навыки
Список профессиональных навыков маркетолога
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Профессиональные навыки
Список профессиональных навыков системного администратора
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Профессиональные навыки
Список профессиональных навыков юриста
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Профессиональные навыки
Список профессиональных навыков бухгалтера
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Подборка личных качеств по профессиям
Подборка профессиональных навыков

Подготовкой обучающих материалов производится HR-специалистами, имеющими профильное образование и многолетний опыт работы в данной сфере. Благодаря этому соискатели могут рассчитывать на успешное трудоустройство, создав действительно эффективное «продающее» резюме.

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